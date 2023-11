Eine Bewegung in der Landschaft

Der landschaftlichen Einbettung der neuen Sportarena kommt eine besondere Bedeutung zu, da man mit dem Entwurf an die ursprüngliche Vision einer „organischen Architektur-Landschaft“ anknüpfen möchte. „Mit seinem grünen Dach und der ovalen Struktur fügt sich SAP Garden auf natürliche und respektvolle Weise in die Landschaft ein und schafft eher eine organische Form in der Landschaft als ein Gebäude“, erklären die Architekten von 3XN ihr Konzept. Für die Landschaftsgestaltung zeichnet das Berliner Büro Latz + Partner verantwortlich, das dafür sorgte, dass die Topographie und das Wegenetz des Olympiaparks kohärent weitergeführt werden.

Wagemut und Optimismus

Um der Verantwortung gerecht zu werden, die mit einem Neubau in einem historisch so bedeutungsvollen Setting einhergeht, setzte sich das Team von 3XN intensiv mit der ursprünglichen Design-Idee und der zugrunde liegenden Denkweise auseinander. So kamen sie zum gestalterischen Leitprinzip „Sport in der Landschaft“, das – ebenso wie die Architektur von 1972 – Wagemut und Optimismus widerspiegeln soll. Ähnlich wie bei ihrem Entwurf für das Olympic House in Lausanne setzen sie das Motiv der Bewegung mithilfe einer parametrischen Fassadengestaltung um.