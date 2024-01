Eine Behörde ganz in Holz

So biophil gibt sich heute die Behördenarchitektur in der Salzburger Stadt Seekirchen am Wallersee. Die neu geschaffene Bezirkshauptmannschaft hat mit hallenden Verwaltungsgängen und Bürgern, die wie aufgefädelt vor verschlossenen Amtstüren sitzen, nichts mehr gemein.

Erster, großer Verwaltungsbau in Holz

Mit dem Komplex hat man das erste Verwaltungsgebäude dieser Größenordnung in Salzburg geschaffen, das überwiegend mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz erbaut wurde. Die Tiefgarage und das Erdgeschoss bilden einen Sockel aus Stahlbeton, an den die Holzgeschosse in Skelettbauweise anschließen. Während sich im Erdgeschoss die öffentlichen Bereiche befinden, sind in den drei Holzgeschossen darüber die Büros der Mitarbeiter untergebracht.