Ein Zirkuszelt für ein Theater

Insgesamt erinnern die modularen Hüllen aller drei Gebäudemodule an das kulturelle Bild des Zirkus, so die Architekt:innen, orientieren sich die Fassaden an den grafischen Mustern von Zirkuszelten. Insbesondere die schlanken, origamiartigen Holzlamellen sollen auf die Verbindungselemente in den Leinwänden und die grobstichigen Nähte von Zirkuszelten hindeuten.

Mit ihrer „tanzenden“ Optik sollen die Fassaden aber auch über die weitläufige, öffentliche Esplanade im Vorfeld der Gebäude führen und dem gesamten Ensemble eine gewisse Leichtigkeit verleihen. Der öffentlich zugängliche Vorplatz wiederum mündet in einen Park mit altem Baumbestand. Nach Süden schließt der gesamte Theater-Komplex an einen Technikhof an.