Ein Turm für Düsseldorfs Tuchtinsel

Schon das von ingenhoven architects konzipierte Projekt „Kö Bogen 2“ in Düsseldorfs Zentrum geriet zum großen Wurf: 30.000 auf acht Kilometern Länge aufs Gebäude gepflanzten Hainbuchen trugen dem Geschäfts- und Büro-Ensemble den Titel „größte Grünfassade Europas“ ein. Jetzt planen die Entwickler des spektakulären Neubaus, die deutsche CENTRUM Gruppe, gleich nebenan ein weiteres Highlight. Eines, das – wie der „Kö Bogen 2“ – die so genannte Tuchtinsel bereichern soll: Ein über 100 Meter hoher Turm soll eine städtebauliche Lücke füllen. Und fürs Design des Hochhauses holte man sich keinen Geringeren als den spanisch-schweizerischen Star-Architekten Santiago Calatrava.

Hoch hinaus mit Spitzen-Architektur

Was der, etwa durch seinen „Turning Torso“ in Malmö oder Barcelonas Brücke „Bac de Roda“ bekannte Calatrava für die Tuchtinsel plant, sieht durchaus spannend aus. Der elegante Turm soll über rund 40.000 Quadratmeter Fläche verfügen. Natürlich soll das Werk auch dem Dreischeibenhaus am Gustav-Gründgens-Platz Respekt zollen. Schließlich zählt dieses, ehemals vom Thyssen-Konzern genutzte, 95 Meter hohe Büro- und Verwaltungsgebäude zu den bedeutendsten Beispielen der Nachkriegsmoderne im internationalen Stil. Um mehrere Meter überragen würde Calatravas Turm das denkmalgeschützte Symbol des Wirtschaftswunders allerdings auf alle Fälle.