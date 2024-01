Ein Turm für Dhaka

Nah am Wasser

Mit dem Dhaka Tower entsteht eines der höchsten Gebäude des Landes. Ein Büroturm mit einer Höhe von 150 Meter und 180.000 Quadratmetern an Büroflächen. Das Projekt von OMA, in Zusammenarbeit mit Shanta Holdings entworfen, gilt als Meilenstein in der Stadtentwicklung des Landes.

Es wird am Ufer des Hatirjheel-Sees errichtet und sich damit in einem neuen Geschäftsviertel am Rand des Stadteils Tejgaon befinden, der mittlerweile zur Heimat einiger führender lokaler und multinationaler Unternehmen geworden ist.