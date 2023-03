Ein Tribut an Notre-Dame

Bionische Transparenz

Die Konstruktion besteht aus Eichen-Brettsperrholz, vorgespannt mit CFK-Lamellen. Vincent Callebaut: "Minimale Materialmenge gewährleistet einen geringen CO2-Fußabdruck, gleichzeitig bietet sie der Kathedrale die größtmögliche Transparenz." Der Eichenholzrahmen ist mit Kristallglas bestückt, das in facettierte, rautenförmige Elemente unterteilt ist. Diese Kristalle sind mit einer organischen Aktivschicht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff versehen, die Licht absorbiert sowie in Energie umwandelt. Diese kann direkt im gesamten Dom genutzt werden.

Öffnungen in den Glaselementen sorgen für einen Luftstrom in Richtung der Turmspitze, wodurch ein natürliches, bionisches Belüftungssystem entsteht, da es jenem in einem Termitenhügel nachempfunden ist. Darüber hinaus fungiert der Bereich als thermische Pufferzone, in der sich im Winter warme Luft ansammelt, um so die Kathedrale besser vor Kälte zu isolieren. Im Sommer wiederum wird der Raum mittels zahlreicher Pflanzen gekühlt und damit zusätzlich mit Sauerstoff versorgt.