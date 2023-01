Ein Tempel der Erholung

Puerto Escondido im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca ist ein Anziehungspunkt f√ľr Sonnen- und Meereshungrige aus aller Welt. Insbesondere die Str√§nde rund um La Punta Zicatela stellen ein Paradies f√ľr Surfer dar; die ganzj√§hrig sommerlichen Temperaturen aufgrund der geografischen Lage an der s√ľdlichen Pazifikk√ľste Mexikos sorgen f√ľr stetigen Touristenansturm. Der Bedarf an neuen Hotels in Strandn√§he verwundert daher wohl nicht.

Versinken in der Stille

Im Sommer 2022 er√∂ffnete ebendort das neue Boutique-Hotel Casa TO seine Pforten, designt von Ludwig Godefroy. Wobei der Name des Hauses ("Casa") auch die Intention des Projekts erkl√§rt: TO steht f√ľr "Templo Oaxaque√Īo", also Oaxacan-Tempel. Einem ebensolchen ist das Hotel n√§mlich nachempfunden. Man wolle den G√§sten schon beim Eintreten eine "radikale Sinneserfahrung" bieten, es solle sich anf√ľhlen wie "das Versinken in der Stille" eines Tempels, wie es von den Hotel-Betreibern hei√üt.