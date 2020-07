Ein Star-Architekt schaut in die Sterne

Bern ist gewissermaßen das Mekka der Schweizer Astronomie. Etwas mehr als 50 Jahre ist es nun her, dass im Juli 1969 Edwin "Buzz" Aldrin nach Neil Armstrong der Mondlandefähre entstiegen ist, um das sogenannte Berner Sonnenwindsegel in den Mondboden zu rammen - noch vor der amerikanischen Flagge. Darauf sind die Schweizer auch heute noch mächtig stolz. Das „Solar Wind Composition Experiment” ist maßgeblich von Johannes Geiss am Physikalischen Institut der Universität Bern geplant worden und war damals das einzige nichtamerikanische Experiment der Apollo-11-Mission.

Stolz sind die Schweizer auch auf den Tessiner Stararchitekten Mario Botta. Auf sein Konto gehen viele aufsehenerregende Bauwerke, so etwa auch die neue Sternwarte S3O, das "Swiss space sustainability observatory" (S30).

Für das neue Observatorium in Bern - und hier schließt sich der Kreis zum Sonnenwindsegel von anno 1969 -, hat im Herbst der Spatenstich stattgefunden. An der Seite des Projektbotschafters Claude Nicollier, früherer Astronaut und Weltraumforscher, nahm Botta den Spatenstich oberhalb des Dorfes Niedermuhlern selber vor.

Erlebbare Wissenschaft im S3O

Das Projekt „swiss space & sustainability observatory” entsteht dank finanzieller Unterstützung durch den Berner Regierungsrat – er schießt dem Neubau 2,13 Millionen Franken zu. Die neue Sternwarte S3O wird daher schon Ende 2021 Spitzenforschern und der Bevölkerung zur Verfügung stehen.