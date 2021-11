Ein Stadtteil wird neu geboren

Bisher sei Grün in Städten strikt nach der Bebauung orientiert und nach ihrem Aussehen geplant worden. Das Ergebnis: Abgegrenzte Parks, gemähte Rasenflächen und gerade Baumreihen.

Ein Fehler, ist Andersson überzeugt: „Mit den Klimaveränderungen unseres Zeitalters und der neuen natürlichen Realität stellt sich nun heraus, dass diese gebaute Ordnung nicht mehr funktioniert“. Denn Städte laborierten an dem, was wir als „Naturkatastrophen“ bezeichnen. Dabei liege die Ursache in der Organisation der Ballungszentren. Und Stress, Zivilisationskrankheiten, Einsamkeit und Umweltverschmutzung seien Probleme, die fast ausschließlich in der Stadt auftreten.

Natur, die Lebensqualität schafft

Die Lösung besteht laut Andersson also nicht darin, mehr von der alten „gebauten Natur“ zu schaffen. Auch einfach ein imaginäres Bild der bestehenden Natur in die Städte zu verlegen, sei keine Lösung: „Wir müssen eine ganz neue Art von Natur in der Stadt erfinden, die wir noch nie erlebt haben. Eine, die zu 100 Prozent von Menschenhand gemacht ist und aktiv die gegebenen Eigenschaften und Qualitäten der Natur nutzt. Das sind Ökosystemleistungen, Metabolismus, Photosynthese und mehr. Sie sind sowohl rational als auch ästhetisch und schaffen Lebensqualität“.