Ein Spielplatz mit Design

Vom Haien zum Spielplatz

Das kalifornische Unternehmen Bala, Hersteller von stylischem Fitness-Equipment, wagte 2022 den Weg in den "Shark Tank" – und verließ das Haifischbecken erfolgreich: 900.000 Dollar konnte das Ehepaar Natalie Holloway und Max Kislevitz, das Bala 2018 gegründet hatte, ergattern. Man nutzte das Investment umgehend: In New York entstand der erste Bala-Shop, ein vom in Brooklyn ansässigen Ringo Studio designter Pop-Up-Store.

Dem Motto des Unternehmens "Play is here to stay" entsprechend wurde hier ein "Spielplatz" geschaffen, auf dem man das Bala-Sortiment spüren, fühlen und ausprobieren soll. Dessen Design, Farbgebung und Ästhetik findet sich demnach im gesamten Shop wieder. Überdimensionierte Versionen der Fitness-Produkte sind unübersehbar darin platziert