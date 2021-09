Ein Spielplatz für die Sport-Crew

Um die Dynamik des Unternehmens zusätzlich zu unterstreichen, hat man die zentrale Etage in drei Funktionskreise rund um das Atrium konzipiert. Innen liegt ein begrünter Rundgang, der als informeller Ort für Gespräche und Entspannung gedacht ist. Außen warten geschlossene und auch Großraumbüros sowie Eckarbeitsplätze. Und in der Mitte dieser beiden Kreise befinden sich zehn sogenannte Transformatoren, die Besprechungsräume, Teeküchen et cetera beherbergen.

Wandlungsfähige Büroräume

Das Besondere an diesen flexiblen Räumen: „Durch eingebaute drehbare Flügel lassen sich die Transformatoren in kleinere geschlossene Büros unterteilen und tragen so effektiv zum agilen Gesamtcharakter der Umgebung bei.“ Auch die Einrichtung zielt auf eine Mischung aus Effizienz und Wohlbefinden ab: verstellbare Bildschirmarme, ergonomische Schreibtische, hochwertige Akustik und spezielle Beleuchtung.