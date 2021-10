Ein Shop im Holz-Canyon

Höhle des Lichts

Er besuchte die 40 Meter tiefe Höhle Dhal Al Misfir – auf Deutsch: Höhle des Lichts – nahe der Ortschaft Rawdat Rasid. Sie ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten, die der Wüstenstaat zu bieten hat. Ihre faserigen Gipskristalle geben einen leicht phosphoreszierenden Schein ab.

„Das Design des Gift Shops verwendet gebogene und übereinander geschichtete Holzprofile und erinnert tatsächlich an eine Wüstenhöhle. Natürliches Tageslicht dringt von oben ein, so wie auch in Dahl Al Misfir“, erklärt das Büro Koichi Takada. „So wie das Gebäude selbst beziehen sich auch die Innenräume auf die Wüstenlandschaft von Katar.“

Ein Holzpuzzle mit 40.000 Teilen

Die Wände des Shops winden sich in geschwungenen Holzformationen nach oben. Ganz so, als stünde man am Grund eines engen Canyons. Verkaufsregale sind in die Rundungen der Wände eingearbeitet, ein Werk präziser Maßarbeit. Durch ein 3D-Modellierungsprogramm konnte die Konstruktion millimetergenau geplant werden.