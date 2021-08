Ein Schiff ist gekommen

Einmal mehr sollen mit diesem Projekt die individuellen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden, wie Steinki betont: „Das Vorum wird vollständig nach dem Human Centric-Konzept erbaut und basiert auf neuesten Forschungen zum Zusammenspiel von digitalen Gebäudetechnologien und den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden. Neben einer modernen Digitalisierung werden auch Gesundheits-, Infrastruktur- und Mobilitätskonzepte umgesetzt.“

Campus-Charakter und Marktplatz-Feeling

Gemeinsam mit The Ship und der Alten Wagenfabrik will man die Gegend zum unternehmerischen Campus erheben, Synergien nutzen und Neuerungen vorantreiben. „Mit Corona haben sich hybride Arbeitsmodelle etabliert, die auch in Zukunft Bestand haben werden. Wir sehen, dass sich das Büro zu einem Ort wandelt, an dem Menschen vor allem den Austausch suchen – in einem sicheren Rahmen“, erklärt Steinki. Demnach sollen die Arbeitsflächen im Vorum so gestaltet werden, dass die Mieter diese je nach Bedarf flexibel anpassen können.