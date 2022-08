Ein Schatz an Ressourcen

Doch auf dem Weg zur Klimawende führt nichts am Kreislaufdenken vorbei, darin sind sich Experten einig. Um CO₂ einzusparen und die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu minimieren, müssen wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben. Für die Baubranche heißt das auch, Gebäude künftig so zu bauen, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus demontiert und wiederverwertet werden können.

Neuer Bauteil aus gerettetem Altholz

Der Heuballen-Erzeuger J.A. Freeman & Sons hatte die künftige Demontage seiner Produktionshallen wohl nicht im Kopf, als er sie in den 1940er-Jahren am Stadtrand von Portland errichten ließ. Doch bei historischen Holzkonstruktionen dieser Art wurden die Materialien von Natur aus sortenrein verbaut. Und der Bestand sollte sich als wahrer Schatz an Ressourcen entpuppen.