Ein Pavillon für alle Fälle

Purer Zufall. Denn orientiert haben sich die beiden Gründer des Studios Aguilo+Pedraza in Wahrheit an weit weniger platten Ableitungen. Sehr wohl aber an der Natur – an den hier vorherrschenden starken Regenfällen und heftigen Winden nämlich! Diese beiden Gewalten bildeten in der Konzeption den ersten von zwei Schlüsselfaktoren.

Flugzeug-Anleihen

Und so wurde das Gebäude als durchgehender Rumpf aus Cortenstahl, der die verschiedenen Räume vor dem wechselhaften, extremen Klima des Rupanco Sees schützen soll, geplant. Anleihen nahmen die beiden Herren übrigens an den Formen von Flugzeugrümpfen, die ebenso starkem Luftdruck und niederprasselnden Wassertropfen standhalten müssen.