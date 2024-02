Ein Paradies für Foodies

Von roh bis raffniert

Im Erdgeschoss gelangt der Besucher zunächst in einen offenen Markt mit Bäckerei und Metzgerei. Alles hier ist so köstlich und schlüssig in Szene gesetzt, wie es der Slogan „A theatre of food – from raw to refined“ verspricht. Mit jedem Schritt taucht man tiefer ein in die kulinarische Welt von Stock T.C. Von der Rohkost und den Viktualien führt der Weg zunächst zu erlesenen Zutaten und vorbei an raffiniert veredelten Delikatessen, die Lust aufs Kochen machen. Dann landet man bei liebevoll zubereiteten Gerichten zum Mitnehmen, deren Herstellung man selbstverständlich live verfolgen kann. Und schließlich gelangt man in jenen Bereich, wo man sich nur noch ums Genießen der liebevoll servierten Speisen kümmern muss.