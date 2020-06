Ein neues Monument für Wien

Mit dem lichten Fugengeschoß, das die schwebende Konstruktion mit dem Altbau verbindet, schaffen wir den Übergang von Alt zu Neu.

Matti Bunzl, Direktor des Wien Museums

Für Museumsdirektor Matti Bunzl ist die Beziehung zwischen Alt und Neu eine „respektvolle“. Doch um diesen Respekt zu gewährleisten, brauche es eine Verbindung auf Abstand. „Mit dem lichten Fugengeschoß, das die schwebende Konstruktion mit dem Altbau verbindet, schaffen wir den Übergang von Alt zu Neu. Dieses entmaterialisierte Zwischengeschoß schafft zugleich aber auch die notwendige Distanz. Der neue Ausstellungsraum schwebt also in respektvollem Abstand darüber“, so der Anthropologe und Kulturwissenschaftler, der das städtische Wien Museum seit 2015 leitet.

Dieser Zwischenraum zwischen Alt und Neu „soll als transparente Fuge inszeniert werden“, hob auch die Jury in ihrer Begründung hervor. „Diese symbolische und gestalterische Geste ist die große kompositorische Qualität des Beitrags.“

Radikal bescheiden

Das Schwebegeschoß hievt den Haerdtl-Bau auf die internationale Bühne der zeitgenössischen Architektur und schafft ein neues Monument am Karlsplatz. Die unterschiedlichen zeitlichen Bezüge sind zu einem homogenen Ganzen zusammengefügt und begründen den selbstbewussten Charakter des neuen Bauwerks. „Ein klassisch moderner Pavillon mit geschlossener Fassade soll auf das Dach des in anderer Form klassisch modernen Haerdtl-Pavillons gesetzt werden“, lobte die Jury die stilistische Einheit.

Das neue Wien Museum soll weniger Designerstück denn bequemes Sofa sein – ein offenes, nicht elitäres, die Menschen einladendes Gebäude.

Matti Bunzl, Direktor Wien Museum

Statt eines exzentrischen Star-Architekten-Tempels setzt man stattdessen auf eine subtile architektonische Geste, die mit Geschichte und Ort behutsam umgeht. Für Bunzl ist das neue Wien Museum „radikal in seiner Bescheidenheit“, wie er sagt. Man wollte keine Architektur-Ikone schaffen, sondern gemeinsam mit den Architekten einen klugen Museumsbau entwickeln, der letztendlich in seiner Funktionalität besticht. „Sagen wir es so: Weniger Designerstück denn bequemes Sofa – ein offenes, nicht elitäres, die Menschen einladendes Gebäude.“