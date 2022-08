Ein Nationalheld als Gebäude

Die Glasbalustraden der Freiflächen sind mit einem Farbverlauf versehen, der von milchweißem zu klarem Finish übergeht. Ein Kunstgriff, der dem Neubau ein ätherisches, marmorähnliches Aussehen verleiht. Besonders eindrucksvoll wird „Tirana’s Rock“ zudem nächtens wirken: In die Unterseite der Balkone eingebaute Lichtstreifen heben dann Skanderbegs Kopfform hervor und machen den Komplex zu einem leuchtenden Wahrzeichen der Stadt.

Spannende Stadtentwicklung

Das ungewöhnliche Großprojekt in Büsten-Form soll sich nahtlos in seine Umgebung einfügen. In eine Stadt, die als Teil ihrer postkommunistischen Renaissance eine Tradition der Vermischung von Kunst und Architektur entwickelt hat. Dass alte Villen dafür weichen mussten, sorgte für einige Kritik. Doch große, ungewöhnliche Bauvorhaben sind geradezu typisch für Tiranas aktuellen Stadterneuerungskurs. Dies zeigt sich auch an der, ebenfalls von MVRDV konzipierten Erneuerung der „Pyramide“ oder am Projekt „MET Tirana Building“.