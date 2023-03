Ein Museum, gut durch-dacht

Um das Volumen des Gebäudes an der Oberfläche zu reduzieren, entschied man sich, einen Teil der Ausstellungsräume unterirdisch zu platzieren. "Der Untergrund wird voll ausgenutzt", so Atelier Deshaus, ein in Shanghai ansässiges Büro mit zwanzigjähriger Erfahrung im Entwerfen öffentlicher Gebäude.

Eine stufenförmig angelegte Terrassenstruktur überzieht das wellenförmig angelegte Dach. Für die Setzstufen der Terrassen wurde silberfarbenes Metall gewählt, die (nicht begehbaren) Trittstufen einerseits mit weißen Steinen ausgelegt, andererseits mit niedrig wachsenden Grünpflanzen besetzt. Geschwungene Stege führen über die Dachkonstruktion. "Gemeinsam bilden das Dach und der Weg eine erlebbare Landschaft", sagt das Architekturbüro dazu.