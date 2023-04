Ein Museum für den Hugo

Was es dazu noch braucht: Eine geeignete Veranstaltungsstätte. Und ebendiese wird aktuell errichtet. Entworfen von Zaha Hadid Architects (ZHA), entsteht auf 59.000 Quadratmetern das Chengdu Science Fiction Museum im Science and Innovation Business District der Metropole am dortigen Jingrong See. "Das Design des Museums fügt sich in die natürliche Landschaft entlang des Seeufers ein", erklärt ZHA dazu.

Schwebender Stern

Das Gebäude soll einen Knotenpunkt für Aktivitäten inner- und außerhalb darstellen, so ZHA. Menschen werden, aus der Stadt beziehungsweise von den nahegelegen U-Bahnstationen kommend, auf eine Entdeckungsreise eingeladen. Durch die umliegende Parklandschaft bis ins Herz des Museums: die Galerien, die Bildungseinrichtungen, die Cafés.