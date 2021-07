Ein Liebesbrief an NYC

Der gebaute „Liebesbrief“ prangt an 500 West und 25th Street, entlang der „High Line“ in West Chelsea. Er ist nur zehn Etagen hoch und heißt „The Emerson“. Designt hat ihn Architekt Michael Kirchmann. Und weil selbiger zugleich Gründer sowie CEO der GDSNY Development Company ist, hat er das neue Wohnhaus auch gleich selbst entwickelt. Ganz so, wie viele andere Projekte seines Unternehmens, das dabei nicht nach Größe oder außergewöhnlicher Optik, sondern nach Harmonie mit der Umgebung strebt.

NY-Feeling, pur

Kirchmanns erklärtes Ziel war es, der „architektonischen Streichelzoo-Qualität von West Chelsea“ ein Gebäude entgegenzusetzen, das sich „wie New York anfühlt“ und von New York erzählt. So ist das jüngst fertiggestellte „The Emerson“ in zeitlosem Design gehalten, für Manhattans Verhältnisse klein und dezent. Auf jene, die das Glück haben, eines der nur acht Apartments beziehen zu können, wartet allerdings superbes Wohngefühl.