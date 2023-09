Ein Juwel aus Holz

Denkt man an Amphitheater, denkt man das Kolosseum in Rom, die Arena di Verona oder die Pulska Arena im kroatischen Pula. Die Pacific National Exhibition (PNE)in der Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia denkt ebenfalls groß: Nicht weniger als „ein Juwel in Vancouvers Krone spektakulärer Veranstaltungsorte“ soll das planmäßig 2026 eröffnete Gebäude werden, verspricht Shelly Forst.

Sie leitet als Präsidentin und CEO die Geschicke der städtischen, 1910 gegründeten Non-Profit-Organisation, die jährlich mehr als drei Millionen Besucher bei zahlreichen Kultur-, Sport- und Familienevents begrüßen darf: „Das neue Holzdach ist nicht nur beeindruckend schön, es dient auch als Schallschutzwand, um die Lärmbelästigung in umliegenden Gemeinden zu verringern. Ich glaube, dass es in ganz Kanada keinen vergleichbaren Ort geben wird.“