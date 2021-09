Ein Holzhaus für die Nachwelt

Bei der Beschreibung eines anderen Projektes zitieren Sie Gropius: „Gestalten heißt: in Fesseln tanzen“. Was waren die Fesseln beim Projekt Lakehouse?

Die Vorgabe der Genehmigungsbehörde, auf dem Grundstück im Außenbereich eine bestimmte Geschossflächenzahl nicht zu überschreiten, also den „Fußabdruck“ klein zu halten, war zunächst schwer mit der Projektidee in Einklang zu bringen. Es erforderte Reduktion und auch viel Überzeugungsarbeit. Und natürlich war das Budget für ein individuelles Einzelstück mit hochwertiger Ausstattung, Stahlfenstern und Sonderformaten knapp, konnte aber eingehalten werden.

Machen mehr oder weniger Fesseln die gestalterische Arbeit „einfacher“?

Vorgaben von Bauherren in funktionaler Hinsicht sowie bestimmte gestalterische Wünsche brauchen wir zu Beginn der Arbeit. Wenn ein Bauherr etwa im Gespräch mit den Händen immer ein Dreieck formt, wenn er „Haus“ sagt, dann braucht er vielleicht auch etwas Beschützendes. Aber das ist nicht gleichbedeutend damit, dass er ein Satteldach und kein Flachdach will. Entwerfen ist ein iterativer Prozess, manchmal greift man später wieder auf den Anfang zurück, verfolgt einen zweiten Ansatz, ohne dabei alles auf dem Weg zu verlieren, was man bis dahin gemeinsam erarbeitet hat. Am Ende muss der Entwurf sitzen, der Bauherr sein Haus wollen und verstehen, und wir müssen wissen, dass es gut ist, das zu bauen. Das heißt: Fesseln in Form von Bedarf, Struktur, Anforderungen und Wünschen sind hilfreich, gestalterische Setzungen ohne Sinnzusammenhang blockieren den Prozess.

Die Formensprache von Lakehouse wirkt klassisch modern. Eine Zuschreibung, die Sie teilen?

Richtig ist sicher, dass wir versuchen, nur die wesentlichen Dinge sichtbar zu machen. Ein Gebäude sollte von Schnickschnack befreit sein – auch von technischem wie Wasserüberlaufkästen, die die Fassade dominieren, oder Verblechungen, die plötzlich zur dominanten Schirmmütze werden. Wir versuchen die Kubaturen als solche in Erscheinung treten zu lassen. Beim Lakehouse galt es, im Detail die filigrane und klare Struktur zu erhalten. Die Dachränder etwa sollten so schmal als möglich gehalten sein. Ein hervorragender Zimmer- und Dachdeckerbetrieb machte dies in vorbildlicher Zusammenarbeit möglich und setzte die Details perfekt um.