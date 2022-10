Ein Holz-Hochhaus für Wiesbaden

Die Lage des 2,7 Hektar großen Areals in Wiesbaden ist top. Nur eben nicht für „alles“. Denn das verwaiste Industriegelände am Rhein ist zwar durch den Fluss und die grünen Auen für lebenswerte Stadtentwicklung geeignet. Doch der Industriepark nebenan drängt zu gewerblicher Nutzung. Und es gilt, denkmalgeschützte Bauten auf dem Grundstück zu berücksichtigen. Also beauftragte EntwicklerSEGdas bekannt innovative Büro 3deluxe, Optionen für die Errichtung eines zukunftsorientierten Quartiers auszuloten. Zentrales Highlight des Ergebnisses ist der H2O-Tower: Ein Holz-Hochhaus, das absolut zum Ziel passt, ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt zu schaffen.

Design für ein gutes Morgen

Dass 3deluxe gern und gut über den Tellerrand bisheriger architektonischer Modelle hinausblickt, hat das Team längst mehrfach unter Beweis gestellt. Zum Beispiel mit dem „schwimmenden Campus“ oder dem „Biotop über Manhattan“. Also mit zwei spektakulären Konzepten für die in New York ansässige Organisation „We the Planet“, die sich als globale Plattform für die gesunde Zukunft des Planeten und all seiner Bewohner engagiert. Und was die deutschen Spezialisten jetzt mit dem H2O-Tower für ihre Heimatstadt Wiesbaden entworfen haben, ist nicht minder spannend.