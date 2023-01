Ein Hochhaus als Baumschule

Eine Tatsache, die BIG-Gründer und Creative Director Bjarke Ingels mit dem Design des Wolkenkratzers würdigt: „Wir haben versucht, alle ikonischen Qualitäten Quitos in die vertikale Dimension zu übertragen. Also etwa die Freude am Leben an einem der artenreichsten Orte der Erde, in einer Stadt am Äquator, wo die Jahreszeiten perfekt für das menschliche und pflanzliche Leben sind“. IQON bezeichnet Ingels als „vertikale Gemeinschaft von Einzelhäusern“ und „Erweiterung des La Carolina Parks, die bis zum Dach hinauf reicht“.

Verbindende Plaza

Die Plaza im Erdgeschoss wartet mit großzügigen öffentlichen Bereichen und Kunst, aber auch mit Einzelhandelsflächen auf. Dieser zentrale Platz dient zudem als neue Ost-West-Verbindung zwischen dem Park und den anderen Teilen des Stadtviertels.