Ein Haus tanzt aus der Reihe

Walthamstow im Nordosten Londons. Laut der britischen Tageszeitung Daily Telegraph aktuell das coolste Viertel im gesamten Vereinigten Königreich. In den letzten Jahren fand hier eine klassische Gentrifizierung statt: Junge Familien siedelten sich in dem aufstrebenden Stadtteil ebenso an wie kreative Handwerksbetriebe, hippe Yoga-Studios und trendige Lokale mit hochwertigen, aber leistbaren Produkten.

Was vom "alten" Walthamstow blieb, ist das markante Straßenbild, geprägt von klassischen englischen Reihenhäusern. Die Beulah Road ist hier keine Ausnahme. In früheren Zeiten mit zahlreichen Geschäften versehen, befinden sich in der Gasse heute zahlreiche, einstöckige Wohngebäude in unterschiedlichen Baustilen. Wobei eines seit 2021 besonders hervorsticht: Das Spruce House & Studio, entworfen von Ao-ft.