Ein Haus macht die Welle

Lemvig ist eine Stadt im WestenDänemarks, in der die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu sehen und zu spüren sind. Starkregen, Hochwasser und Sturmfluten machen den Gebieten am Limfjord zunehmend zu schaffen. Um den Ort vor Überflutungen zu schützen, ließ die Stadtverwaltung 2012 eine Hochwasserschutzanlage errichten. In unmittelbarer Nähe dazu wird nun an innovativen Lösungen gearbeitet, die den weltweiten Auswirkungen der Erderwärmung entgegenwirken sollen – im Klimatorium. Das grüne Kompetenzcenter gilt mit seiner prägnanten Holzwelle schon jetzt als Architekturikone und Landmark gegen den Klimawandel.