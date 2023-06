Ein Haus aus Hanf

Statik als Herausforderung

Das Material für die tragende und dämmende Struktur stammt zu 70 Prozent aus einem Umkreis von 30 Kilometern. Insgesamt sind 80 Prozent der verwendeten Materialien wiederverwertbar. Die statischen Herausforderungen waren enorm. Die natürlichen Materialien sind lebendig, „arbeiten“ und sind damit ständig in Bewegung.

Gebrauchte Holz-Schindeln aus dem Großen Walsertal in Vorarlberg verwandelten sich in den Balkon. Gerade einmal 15 Jahre hatten sie an der Fassade eines alten Bauernhauses als Schutz gegen Wind und Wetter gedient. Der Experte aus Südtirol fand sie noch immer brauchbar, vor allem aber eines zweiten, langen Lebens würdig. Die Türen sind zum Teil sogar mehr als 200 Jahre alte Zirbenholz-Modelle. Handgefertigt natürlich.

Weil es richtig ist

Beim Innenausbau mutierte jede einzelne Wand zum Experimentierfeld aus verschiedenen natürlichen Putzen, Farbpigmenten und längst vergessener Handwerkskunst. Hier wurde ausprobiert, Ideen in die Tat umgesetzt. Für die Zukunft gebaut. Alte Milchkannen verwandelten sich in Waschbecken, alte Schüsseln in Lampen.