Ein Falke für die Falken

Seit 1936 gehen im Berliner Olympiastadion Sportveranstaltungen über die Bühne. Im Ernst-Happel-Stadion in Wien wird sogar bereits seit 1931 öffentlich gesportelt. In den USA hingegen kann man über derartige Halbwertszeiten großer Sportstätten nur staunen. So existierte der Georgia Dome in Atlanta gerade einmal 25 Jahre, bevor er einer neuen Arena weichen musste: Dem Mercedes-Benz Stadium.

Multifunktional

Das Architekturbüro HOK (vormals Hellmuth, Obata + Kassabaum) mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, entwarf das neue Stadion des Football-Teams der Atlanta Falcons.