Ein Dorfanger in der Stadt

Wie auf einem Dorfanger kommen die Menschen auf der zentralen Streuobstwiese zusammen. Hier gibt es Hochbeete zum gemeinschaftlichen Garteln, einen Spielplatz für die Kinder und Turngeräte für die Fitnessbewussten. Im Gemeinschaftshaus in der Mitte können Geburtstage gefeiert oder nachbarschaftliche Grillfeste veranstaltet werden. Um diese grüne Mitte liegen die kompakten Wohnhäuser mit Echtholzfassaden. Die Szenerie, die das Wohnquartier Kokoni One im nördlichen Berlin vermittelt, hat eindeutig dörflichen Charakter.

Alles Häuser des Quartiers Kokoni One sind in kreislauffähiger Holzbauweise errichtet.

Der städtebauliche Leitgedanke des neuen Quartiers beruht auf dem Prinzip der sanften Verdichtung. Während große Wohnblöcke die kleinteilige Siedlungsstruktur im bestehenden Wohngebiet gesprengt hätten, fügt sich die Gruppierung von jeweils acht bis zehn Häusern um einen grünen Hof in die städtebauliche Textur ein. „So entstehen innerhalb des Quartiers kleine Nachbarschaften“, erklärt das Team von ZRS Architekten Ingenieure , das das Wohnprojekt als Generalplaner umgesetzt hat.

Der städtebauliche Leitgedanke beruht auf der Gruppierung von acht bis zehn Häusern um Gemeinschaftshöfe. So entstehen innerhalb des Quartiers kleine Nachbarschaften.

Die privaten Außenflächen hat man zugunsten der gemeinschaftlichen Freiflächen so klein wie möglich gehalten. Dadurch bleibt mehr Raum für alle übrig und die gefürchteten Thujenhecken, die das Grün sonst gerne parzellieren, entfallen. Angesichts der akuten Wohnungsnot in Berlin bildet die Siedlung am nördlichen Stadtrand ein Modell, das das Wohnen im Grünen boden- und ressourcenschonend umsetzt.

Kreislauffähige Holzbauweise

Die Typologie im ländlich inspirierten Wohnviertel reicht vom klassischen Doppelreihenhaus bis zum kompakten Wohnbau mit bis zu vier Einheiten. Die Wohnungen sind für unterschiedlich große Haushalte und Familienkonstellationen konzipiert und liegen größenmäßig zwischen 95 und 167 Quadratmeter.