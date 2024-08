Ein Dorf nicht nur für Athleten

Ein Sommer des Ausnahmezustands in Paris . Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 sorgen ab August in der französischen Hauptstadt nicht nur für sportliche Höchstleistungen, für einen Fan-Ansturm aus aller Welt und dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch für neue Architektur im erweiterten Stadtgebiet.

Aller guten Dinge sind drei

In den Gemeinden Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine und Île Saint-Denis nördlich von Paris entstand mit dem Olympischen Dorf eine Wohnstätte für mehr als 14.000 Athletinnen und Athleten der Olympischen und 8.000 Sportlerinnen und Sportler der Paralympischen Spiele. Ein Teil dieses Dorfes – das vielmehr einer kleinen Stadt gleicht – ist Lot E2B, entworfen von CoBe, einem Architekturstudio mit Sitz in Kopenhagen. So wie die anderen Gebäude des Athletendorfs soll auch dieser Teil nach den Olympischen Sommerspielen als Wohnraum genutzt werden – hier speziell für Familien.

Drei Gebäude bilden das Herzstück des Projekts. Der eher emotionsarme Name bezieht sich auf den Sektor, in dem es sich im Dorf befindet. E2B beinhaltet drei, auf einem Fundament aus Fertigbeton errichteten, Gebäude, mit den nicht ebenfalls nicht gerade innovativen Bezeichnungen E2B1, E2B2 und E2B3. An einer strategischen Kreuzung gelegen, stellen die Häuser im Olympischen Dorf einen markanten Verkehrsknotenpunkt dar. Dabei kommt der Zahl 3 eine besondere Bedeutung zu. Drei Straßen, drei Gebäude, drei Prinzipien: Materialien, Rhythmus, Farbton.