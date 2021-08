Ein Cobot Hub für Mensch & Roboter

Sei es das höchste Holz-Bürogebäude Nordamerikas in Toronto, der wunderschöne neue „Fish Market“ in Sydney oder Stockholms modern-flexibles „Kvarter 15“: Das engagierte Team versteht sich darauf, Kundenwünsche und -Bedürfnisse famos mit Umweltfreundlichkeit und Lebensqualität zu verbinden. So erklärt auchUniversal Robots Interims-Präsident Greg Smith: „Wir haben uns für3XN und ihr Design entschieden, weil sie in der Lage sind, Gebäude mit Fokus auf innovative und kreative Umgebungen zu schaffen“. Dies gehe „Hand in Hand mit dem Fokus“ der Unternehmen UR und MiR auf die Entwicklung von Robotern der Zukunft.

„Cobot Hub“ für Visionäre

Der „Cobot Hub“ soll 2023 fertig werden. Und man darf gespannt sein. Nicht allein aufs außergewöhnliche Gebäude. Sondern auch darauf, was dann darin entstehen wird. Denn kollaborative Roboter sind höchst gefragt. Inzwischen längst zu eigenen, selbstgesteuerten Bewegungen fähig, können sie in vielen Bereichen zum Einsatz kommen. Nicht auszuschließen, dass sich irgendwann auch„R2-D2“-ähnlicheCobots in den Gängen des neuen Campus tummeln werden. Bekanntlich wurde ja schon vieles, was vor nicht allzu langer Zeit als reine Science Fiction galt, inzwischen gradezu alltägliche Realität.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: 3XN