Ein Büroturm zeigt Kante

An Norwegens Küste wurde das Bürogebäude Lumber 4 in nur zwölf Monaten errichtet, und zwar in Holz. Für die Architekten von Oslotre zeigt das Projekt: Der Holzbau ist nicht nur nachhaltig, sondern auch wettbewerbsfähig.

An Norwegens Küste wurde das Bürogebäude Lumber 4 in nur zwölf Monaten errichtet, und zwar in Holz. Für die Architekten von Oslotre zeigt das Projekt: Der Holzbau ist nicht nur nachhaltig, sondern auch wettbewerbsfähig. Die dreidimensionale Fassade sieht zu jeder Tageszeit anders aus. Je nachdem, wie die Sonne gerade steht, ergeben sich unterschiedliche Muster aus Licht und Schatten. Die einzelnen Fassadenelemente aus grün gebeiztem Kiefernholz sind leicht nach innen gebogen und die geraden Fenstervorsprünge darüber werfen somit einen runden Schatten auf die Holzbeplankung. Das ungleiche Schachbrettmuster aus Fenstern und grünem Kiefernholz bekommt dadurch Plastizität und Lebendigkeit.

Das Bürogebäude Lumber 4 ist ein konstruktiver Holzbau in der südnorwegischen Stadt Kristiansand.

Aber das Schönste kommt erst: „Mit der Zeit verwittert die Farbe unterhalb des Schattens, was zu einem neuen Fassadenbild mit helleren und dunkleren runden Abschnitten führt“, so die Architekten von Oslotre über ihr Holzbauprojekt Lumber 4, das vor kurzem in der südnorwegischen Hafenstadt Kristiansand eröffnet wurde. In nur 12 Monaten erbaut Das sechsgeschossige Bürogebäude, das im Auftrag des Immobilienentwicklers Skeie eiendom entstand, wurde in einer „Rekordzeit“ von nur zwölf Monaten errichtet. Die Baukosten exklusive Betonarbeiten für Fundament und Erschließungsturm werden mit umgerechnet rund 6,5 Millionen Euro beziffert. Das schlanke Deckensystem, das in der Konstruktion verwendet wurde, ist ein Verbund aus Brettsperrholz und Beton. Damit ließen sich laut Architekten große Spannweiten erzielen und zugleich die Brand- und Lärmschutzauflagen erfüllen.

Auch in den Innenräumen überzeugt das Architekturbüro Oslotre mit einem stimmigen Gesamtkonzept.

Das Architekturbüro mit Sitz in Oslo konnte sich bei diesem Projekt auf seinen großen Erfahrungsschatz im Holzbau stützen. Neben Hütten und Einfamilienhäusern zählen auch Apartmentblocks, Schulen und jüngst auch eine Fabrik zu ihrem Portfolio. Bei dem Projekt Lumber 4 hatten sie gemäß ihrer Ausrichtung mehrere Rollen inne – als Architekten, Inennarchitekten und Holzbauingenieure.

Lumber 4 hat gezeigt, dass es möglich ist, wettbewerbsfähige Holzgebäude zu bauen, die dem Vergleich zu analogen Beton- und Stahlkonstruktionen standhalten. von Oslotre, Architekturbüro

So schnell der kompakte Büroturm mit einer Nutzfläche von 3.890 Quadratmetern erbaut wurde, so schnell ließen sich auch Mieter dafür finden. Bei der Fertigstellung des Gebäudes waren 90 Prozent der Flächen vergeben, so die Architekten. „Lumber 4 hat gezeigt, dass es möglich ist, wettbewerbsfähige Holzgebäude zu bauen, die dem Vergleich zu analogen Beton- und Stahlkonstruktionen standhalten.“

Die grünen, konkav gebogenen Fassadenelemente erzeugen ein spannendes Schattenspiel auf der Fassade.

Stimmiges Interior-Konzept Neben dem äußeren Erscheinungsbild punktet Lumber 4 auch mit seinem Interior-Konzept. Durch die zum Teil offen gelegte Haustechnik bleibt ein Teil der Holzdecken in den Büroräumen sichtbar. Die Lüftungsrohre wurden hellbeige lackiert, sodass sie zusammen mit den Holzoberflächen ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Die fast geschosshohen Fenster geben uferseitig den Blick auf das Meer und die vorgelagerten Inseln frei und sorgen für einen hohen Tageslichteintrag. Alle tragenden Holzstrukturen liegen frei und wurden bereits in der Vorfertigung in Sichtqualität ausgeführt. Die Außenwände sind durchwegs mit weiß pigmentierten Fichtenholzlatten verkleidet, durch die vielen Verästelungen haben sie einen leicht rustikalen Touch. Akustikpaneele aus Holzwolle kommen in den Teeküchen und in den Besprechungsräumen zum Einsatz. Durch ihr natürliches Erscheinungsbild passen sie zu den weichen Cremetönen der Materialpalette.

Ein Eckfenster von außen ...

... und von innen mit Blick aufs Meer.

Einfach, zeitlos, elegant „Holzelemente sind im Innenraum prominent in Szene gesetzt und sorgen im Winter für Wärme und im Sommer für Kühlung“, ergänzen die Architekten den Nutzen von Holz in den Innenräumen. Mittlerweile haben mehrere Studien die positiven gesundheitlichen Auswirkungen des Werkstoffes bestätigt. Abgesehen davon steigert er das subjektive Wohlbefinden von Menschen und damit auch ihre Arbeitseffizienz.

Holzelemente sind im Innenraum prominent in Szene gesetzt und sorgen im Winter für Wärme und im Sommer für Kühlung. von Oslotre, Architekturbüro

Zwischen dem dritten und dem vierten Geschoss macht der Raum auf für ein repräsentatives Atrium, das mit einem Loungebereich ausgestattet ist. Eine Treppe aus Brettsperrholz verbindet die beiden Geschosse miteinander. Das durchgehende, massive Holz des Treppengeländers und der Galeriebrüstung besticht durch seine Einfachheit und verleiht dem Raum eine zeitlose Eleganz, wie sie auch die Außenfassade vermittelt.

Zwischen dem dritten und dem viertel Geschoss macht der Raum auf für ein repräsentatives Atrium.

Seitlicher Erschließungskern Das Erdgeschoss folgt mit seiner runden Grundfläche dem Lauf der angrenzenden Straße. Massive Stützen aus Brettschichtholz sind abwechseln senkrecht und schräg angeordnet, sodass sie die anfallenden Lasten der auskragenden Bürogeschosse abtragen und zugleich einen bequemen Zugang zum Eingangsbereichs ermöglichen. Lumber 4 dockt an den Erschließungskern des Nachbargebäudes an, der in Stahlbeton errichtet ist und somit für die nötige Aussteifung des Gebäudes sorgt. Durch die seitliche Erschließung der Büroebenen ergeben sich offene und flexibel gestaltbare Flächen.

Die Außenwände sind durchwegs mit weiß pigmentierten Fichtenholzlatten verkleidet, und Paneele aus Holzwolle sorgen für eine angenehme Akustik.

Norwegen baut auf Holz Der Baustoff Holz ist aus der Architektur Norwegens nicht wegzudenken. Neben den fast tausend Jahre alten Stabkirchen und den mittelalterlichen Holzhäusern brilliert das Land im Hohen Norden auch in der modernen Holzarchitektur. Mit dem Mjøstarnet in Brumunddal hatte Norwegen das erste Hochhaus der Welt, das aus Holz gebaut ist. Daneben sorgten spektakuläre Projekte wie der Finansparken in Stavanger, die Bibliothek in Vennesla oder das Kilden Performing Arts Centre international für Aufsehen. Letzteres steht ebenfalls in der Stadt Kristiansand, die zusammen mit dem Lumber 4 nun gleich mit zwei wegweisende Holzbauten aufwartet. Text: Gertraud Gerst Fotos: Kyrre Sundal Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.