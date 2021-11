Ein Büro wie eine Business-Lounge

Zudem sollte eine optimale Funktionalität geschaffen werden, um die 860 Quadratmeter Fläche so effektiv wie möglich zu nutzen: ob Besprechungen abhalten, in einem Lounge-Format arbeiten, an einem Stehtisch die Mails checken, Video-Telefonate führen oder in einem Korbsessel auf der Terrasse einmal Luft holen. „Flexibilität und Vielseitigkeit in allem – das ist der einzigartige Anspruch von Parimatch Tech“, so Elena Dykanyuk.

Juventus Turin und Conor McGregor

Parimatch Tech entwickelt technologische und Marketinglösungen für die globale Expansion der Marke Parimatch. Letztere wurde 1994 gegründet und ist heute eine Unterhaltungs- und Wettplattform, die auf vier Kontinenten und in mehr als zehn Ländern vertreten ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Limassol, Zypern, mit Entwicklungszentren in der Ukraine, Zypern, Armenien und Weißrussland.