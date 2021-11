Ein Büro, so schnittig wie ein Rennwagen

Seit Anfang 2021 gehört Maserati – wie unter anderem Opel, Chrysler und Peugeot – zum niederländischen Stellantis-Konzern. Gegründet wurde die legendäre Marke aber 1914 in Bologna vom italienischen Rennfahrer Alfieri Maserati. Maserati produzierte in den ersten 32 Jahren ausschließlich Rennautos. Der Argentinier Juan Manuel Fangio gewann 1957 den letzten seiner fünf Weltmeister-Titel in der Formel 1 in einem 250F Tipo 2 (nachdem er am Weg zu Titel Nummer 2 im Jahr 1954 schon die ersten beiden Siege auf Maserati feierte, ehe er in den Mercedes-Silberpfeil umgestiegen war).

Großraum – und mehr

Den meisten Raum im neuen Maserati-Office nimmt die offene, 370 Quadratmeter große Workstation-Area ein. Doch Maserati setzt nicht allein auf das Konzept Großraumbüro: Die Fläche ist funktional gegliedert, unterschiedlich große Büros und Besprechungsräume sollen – den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechend – notwendige Privatsphäre bieten.