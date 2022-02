Echt erfolgreich gestaltet

Wohl fühlt sich in Reutlingen auch Willi Schöller mit seiner Unternehmensgruppe Schöller SI. Unter dem Leitsatz „Nachhaltig in die Region investieren“ verwirklicht der Visionär gemeinsam mit Partnern Immobilienprojekte sowie Photovoltaik-, Geothermie- und Windkraftanlagen.

Zwei Stockwerke im eigenen Hochhaus

Das bisher prägnanteste Zeichen setzte Schöller mit dem 2019 eröffneten „Stuttgarter Tor“. Dieses 64 Meter hohe Gebäude, in dem sich Gastronomie, Wohnen und Arbeiten miteinander vereinen, ist das erste Hochhaus von Reutlingen und zugleich Nukleus für das neue Stadtquartier „City Nord“.

Gerade in Zeiten, in denen das Office in unser aller Wohnzimmer eingezogen ist, zeigt sich der Wert von gemeinsam nutzbaren Büroflächen. Architekturstudio Ippolito Fleitz Group

Die gute Aussicht aus dem „Stuttgarter Tor“ nutzt die Schöller SI Gruppe auch für eigene Agenden. So wurden zwei der 18 Geschosse – in Summe etwa 850 Quadratmeter – als Bürofläche bezogen. Verantwortlich für die Gestaltung und Umsetzung war das international renommierte Architekturstudio Ippolito Fleitz Group aus Stuttgart.

Das Gemeinsame fördern

„Gerade in Zeiten, in denen das Office in unser aller Wohnzimmer eingezogen ist, zeigt sich der Wert von gemeinsam nutzbaren Büroflächen“, erläutern die Architekten ihren Zugang. „Während daheim konzentriert gearbeitet werden kann, werden kollektive Arbeitswelten zunehmend zu Orten, an denen Ko-Kreation, Kollaboration und Kommunikation wertgeschätzt sind und sich dadurch neue Ideen entfalten.“