Dubai kratzt an der 1000-Meter-Marke

Aber kommen wir zurück zum Creek Tower in Dubai. Laut Plan wird er hauptsächlich aus einem schlanken Stamm, der als „Rückgrat“ des Turms dient, bestehen. In der Nähe der Spitze wird sich eine länglich-ovale Struktur befinden, die an die Knospe einer Lilie erinnern soll. Der Durchmesser dieser Knospe ist jedoch weit größer geplant, als der des Stamms. Dies würden den Turm majestätischer erscheinen lassen, ist sich der Meisterarchitekt sicher.

Glühende Nadelspitze

Zudem wird an der Spitze der gigantischen Nadel ein weiteres Highlight des Dubai Creek Towers angebracht sein: Nachts soll aus dem Gipfel des dann höchsten Gebäudes der Welt ein riesiges Leuchtfeuer die Stadt überstrahlen.

Darunter werden neben Luxusresidenzen, Büros, Restaurants und Wohnungen auch rotierende Besucher-Plattformen integriert sein. Und so genannte Sky Gardens. Inspiriert von den alten Hängenden Gärten Babylons, will man diese dem antiken Weltwunder so weit wie möglich nachempfinden. Nur eben in luftigen Höhen.

Des Architekten wahres Motiv

Dieser Aspekt lässt übrigens das wahre Motiv erahnen, das Calatrava bei diesem Megabau persönlich verfolgt: Er will ein modernes Weltwunder, oder zumindest ein Wahrzeichen schaffen. In seinen Ausführungen klingt das dann so: „Der Eiffelturm ist das technische Objekt seiner Zeit. Das soll mein Turm in Dubai auch werden.“