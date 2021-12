Druck raus, Start-up-Hub rein

Manche Menschen interessiert es gar nicht, wofür eine Abkürzung steht – Hauptsache: klingt knackig. Für andere ist es das Nonplusultra, so viele hochgestochene Abbreviaturen wie möglich zu ihrem Wissensschatz zu zählen. Und für wieder andere ist es schier unerklärlich, wie man ein Akronym in einem Text einfach stehenlassen und nicht auflösen kann.

Mitmachen, Ausprobieren, Mutig sein

Um besonders letztere Gruppe nicht in verzweifelte Such- oder Analyse-Orgien stürzen zu lassen, wollen wir als Erstes das Geheimnis um die Abkürzung JED lüften. Diese steht für „Join, Explore, Dare“. Zu Deutsch: „Mitmachen, Ausprobieren, Mutig sein.“ Und genau darum geht es bei diesem fast 40.000 Quadratmeter großen Projekt, das zwei ehemalige industrielle Objekte in der kleinen Stadt Schlieren an der Grenze zu Zürich umfasst.