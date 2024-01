Drei Laternen für die Reisenden

Stressfreie Sicherheit

Das niederländische Büro MVRDV wurde auserkoren, gemeinsam mit NACO (Netherlands Airport Consultants) drei neue Gebäude am Flughafen zu entwerfen. Herzstück des Projekts mit dem, nun ja, leuchtenden Namen ist die Erweiterung von Terminal 1, in dem sich die Abflughalle befindet. Der Ausbau erfolgt in zwei Phasen. Und mit zwei Gebäuden: So werden zuerst der Sicherheitskontrollbereich sowie die Business- und VIP-Lounges neu errichtet. Zudem wird das Gebäude ein Vertiport erhalten, einen Start- und Landeplatz für elektrisch betriebene Fluggeräte wie Drohnen oder Lufttaxis.

Da sich all diese Einrichtungen auf einer Ebene befinden, gäbe es bei den Wegen durch den Terminal keinerlei Barrieren zu überwinden, erklärt MVRDV dazu. "Auch das eigentliche Ziel der Reisenden – das Flugfeld – bleibt stets im Blick. In Kombination mit der Aussicht auf die Natur auf beiden Seiten des Gebäudes trägt dies dazu bei, den Stress der Reisenden zu minimieren."