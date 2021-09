Down under oben wohnen

Unverwechselbarer Design-Mix mit europäischen Einflüssen

Daneben haben die Familienmitglieder offenbar ein Faible für gutes Design. Dies zeigt sich an den Kreationen und Details im Haus. So entstand eine unverwechselbare Signatur. Der Steinmosaikboden etwa ist mit seinen venezianischen Strukturen eindeutig vom in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa, einem der wichtigsten Vertreter der „organischen Architektur”, beeinflusst. Die gewölbte Tür des Hauptschlafzimmers ist byzantinisch inspiriert. Die Eisenbalustraden muten mittelalterlich an. Und das Gitterwerk der Fensterläden erinnert an feiner Klöppelarbeit.