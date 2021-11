Don’t Worry, Do Happy

Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und so konnten die Entwickler von hAPPydo HR in Echtzeit beobachten, wie wichtig ihre Mitarbeiter-App gerade in Krisenzeiten wurde. „Wir haben bei unserem Kunden, dem Automobilzulieferer Magna, zu Beginn der COVID-19-Pandemie gesehen, dass die App plötzlich zehnmal mehr User hatte“, sagt Tamara Grünzweil, CEO der B2B-Agentur SPS Marketing. „Mehr als 130.000 statt 13.000 User zeigen, dass das Bedürfnis nach Echtzeitinformation in einem geschlossenen Kommunikationskreis deutlich zugenommen hat.“

Wenn der Flurfunk ausfällt

Gerade die Pandemie habe im Frühjahr 2020 gezeigt, wie wichtig smarte Lösungen für die interne Unternehmenskommunikation sind. Denn Informationen auf kurzen Wegen, etwa in der Kantine oder am Gang, also der klassische „Flurfunk“, kommen zum Erliegen, wenn große Teile der Mitarbeiter ins Homeoffice ausweichen (müssen).