Direkt aus der Baumschule

Dass im Anschluss sämtliche Paneele mit metallfreien Verbindungselementen und Holzdübeln miteinander verbunden wurden, liegt auf der Hand. Nach der Montage wurde die Struktur schließlich mit einer Korkschicht umhüllt. Auch kamen Regenschutz-Schindeln zum Einsatz, die allesamt aus Abfallmaterial hergestellt wurden. Und zwar aus jenem, das beim Zuschnitt der Holzbretter anfiel.

Zurück zum Anfang, bitte!

Spulen wir kurz zurück an jenen Moment, als die Kiefernbretter aus dem Wald in das Sägewerk geliefert wurden. Um perfekte rechteckige Lamellen zu erhalten, entfernt man in der Regel bei der Verarbeitung den organischen Rand. Also die Rinde und das weiche Holzmaterial darunter. Was normalerweise im Mülleimer landet, wurde hierbei achtsam gesammelt. Und zu einem Dämm- und Schutzmaterial weiterverarbeitet.

Stimmiger Zusatzeffekt: Durch das Aufbringen dieses Materials erhielt The Voxel seinen unregelmäßigen Look. Dass dieser an die Oberfläche von Bäumen erinnert, ist ein charmanter Clou der Planer von The Voxel.