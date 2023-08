Dieses Haus hat einen Vogel

Die Welt der Zugvögel

Um zum International Migratory Bird Town Convention & Exhibition Center zu gelangen, muss man eine lange Stahlbrücke – den Schnabel und Hals des Kranichs – überschreiten. Die Oberseite der langen Brücke ist mit geschwungenen, perforierten Metallpaneelen versehen, um den Besucherinnen und Besuchern besondere Licht- und Schattenspiele zu bieten

Vom vollständig verglasten Eingangsbereich gelangen diese in die Aula auf der Nordseite und in die zweigeschossigen Ausstellungshallen in den beiden Flügeln. Hier befindet sich das Zugvogelmuseum, in dem auch die Geschichte der Stadt Wucheng und ihrer Einwohner:innen gezeigt wird, sowie ein Forschungszentrum und ein Lehrsaal für Zugvogelfotografie. Im Inneren des "Vogelkörpers" wiederum findet man den riesigen zentralen Konferenzraum für bis zu tausend Personen.