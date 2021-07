Die Zukunft wird vorhersagbar

Die Auswertung der Umfragedaten lässt einen plakativen Schluss zu: Die deutsche Industrie vertraut auf vorausschauende Instandhaltung. Rund 78 Prozent der befragten Unternehmen verwenden in ihrer Produktion bereits Geräte mit jenen Sensoren, die ihnen auswertbare Daten zur Nutzung und damit zur erwartbaren Wartung liefern.

Auf Tatsachen kommt es an

Dass die Möglichkeit einer konkreten Planung von Instandhaltungsarbeiten nach tatsächlichem Zustand der Maschinen in der Praxis großen Anklang findet, zeigt eine weitere Kennzahl: 88 Prozent jener Befragten, die bereits auf Predictive Maintenance setzen, möchten diese Technologie in ihren Betrieben in Zukunft noch ausweiten.