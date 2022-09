Die wunderbaren „Otto Buildings“

Punta del Este ist ein begehrtes Urlaubsparadies. Vor allem zahlungskräftige Gäste aus Argentinien zieht es zwischen Dezember und März regelmäßig in Strömen an die Strände der Stadt. Ein Umstand, der sich in den Lebenshaltungskosten widerspiegelt, die hier höher sind als anderswo in Uruguay. Auch abseits der Hauptsaison, wenn viele Betriebe ihre Pforten schließen. Gut also, dass die Regierung den Bau von Sozialwohnungen unterstützt und fördert. Und umso besser, wenn dadurch Projekte wie die nachhaltigen „Otto Buildings“ entstehen, die Bürgern von Punta del Este erschwinglichen und lebenswerten Wohnraum bieten.