Die weltgrößte Stadt aus Holz

Geflecht aus Neu und Alt

In der Stockholm Wood City wird Neu und Alt miteinander verwoben, was dafür sorgt, dass das Viertel nicht aussieht wie aus der Retorte, sondern als wäre es organisch gewachsen. Mit einem Engagement für das Bauen im Bestand hat man versucht, historische Substanz des ehemaligen Industriegeländes zu erhalten. So gibt es nun in der einstigen Formalin-Fabrik eine Kaffeerösterei und in das alte Kesselhaus mit seinem typisch pionierzeitlichen Schornstein ist eine Vorschule eingezogen.