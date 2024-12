Die Waldstadt der Zukunft

Die diesjährigen Überflutungen in zahlreichen Gebieten Europas haben wieder einmal vor Augen geführt: Unsere gebaute Umwelt muss resilienter werden und sich besser vor Extremwetterereignissen schützen. Bäume und Pflanzen sind nicht nur eine wichtige CO2-Senke, sie spielen auch die Hauptrolle, wenn es darum geht, Städte an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Das lässt sich recht einfach nachvollziehen, wenn man zum Beispiel weiß, dass eine 80-jährige Linde eine jährliche Kühlleistung von rund 200 Kühlschränken hat.

SLA wurde vor 30 Jahren von Stig L. Andersson gegründet. Unser Ansatz war schon immer der, dass Landschaftsarchitektur nicht etwas sein sollte, um das man sich nach dem Bauen kümmert, sonder von Beginn an. Landschaftsarchitektur ist kein Nachspiel, keine Behübschung des Gebäudes, sondern eine komplementäre Disziplin zwischen der gebauten und der natürlichen Umwelt. In der gebauten Umwelt stecken so viele Herausforderungen, mit denen Städte heute zu kämpfen haben, und die Landschaftsarchitektur ist im Grunde die einzige Disziplin, mit der diese sich ganzheitlich und kosteneffizient bewältigen lassen. Vor 30 Jahren hat die Welt nicht zugehört, aber das hat sich geändert. Heute sind wir bei unseren Projekten von Beginn an dabei – manchmal sogar vor den Bauarchitekten!

Mette Skjold: Als ich als Architektin begann, war ich acht Jahre lang bei Henning Larsen, und ich arbeitete an Projekten von der Perspektive der Bauens aus. Als ich zu SLA kam, waren wir zu 90 Prozent als Berater für andere Architekturbüros tätig. Das sieht heute ganz anders aus, in erster Linie wegen des Klimawandels und seiner Auswirkungen auf die versiegelten Flächen in der Stadt.

Es ist gar nicht so lange her, da gab es eine relativ klare Trennung zwischen Natur, bepflanzten Räumen und der gebauten Umwelt. Was ist seither passiert?

Die Disziplin der Landschaftsarchitektur ist daher in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden. Einer der größten und erfolgreichsten Player auf diesem Gebiet ist das dänische Büro SLA , das unter anderem für die Bepflanzung von Copenhill verantwortlich zeichnet, eine Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen mit Dachpark und Skipiste. Mette Skjold, CEO von SLA, war als Vortragende zu Gast bei architektur in progress in Wien und hat dem ubm magazin. ein exklusives Interview gegeben.

Wir wissen zum einen, je näher wir die Photosynthese an die CO2-Emisssionsquellen heranbringen, desto effektiver ist die Dekarbonisierung. Zum anderen sind naturnahe Städte besser an die Klimaveränderungen angepasst, das Regenwasser lässt sich auffangen, der Lärm und die Luft werden gefiltert. Außerdem schafft die Natur ein Zugehörigkeitsgefühl.

2011 hatten wir in Kopenhagen so heftigen Starkregen und Überflutungen, dass die Stadt fast eine Woche lang lahmgelegt war. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten beliefen sich auf über eine Milliarde Euro. Das brachte die Stadt natürlich zum Nachdenken, aber zugleich zeigt es, dass wir in puncto Klimaanpassungen die Natur näher an die Menschen in der Stadt heranbringen müssen. Die Vorteile davon sind unheimlich vielfältig, sowohl auf sozialer als auch auf ökologischer Ebene.

Bei einem naturbasierten Design und einem landschaftsorientierten Planungsansatz geht es zuallererst darum zu schauen, was da ist. Wie sehen die Böden aus? Was sind die klimatischen Bedingungen? Wie sind die soziale und die physische Infrastruktur beschaffen? Hier gibt es so viele Hebel, die wir ansetzen können, um die Städte in Zukunft robuster und resilienter zu machen.

An einem vormals zubetonierten Kreisverkehr wachsen nun an die 600 Bäume.

Wir sind sehr interdisziplinär. Bei uns arbeiten Biologen, Pflanzenexperten und Pflanzdesigner, wir haben Designer für Licht- und Dunkelheit, Geographen, Anthropologen und sogar einen Philosophen, der die Geschichte eines Ortes erforscht und wie die Natur im kulturellen Erbe verankert ist. Wir arbeiten mehr und mehr darauf hin, den Werteprozess auszuarbeiten und die Value Proposition (Deutsch: das Wertversprechen) zu erhöhen. Dadurch entsteht eine neue Aufschlüsselung im Design, denn Biologen arbeiten anders als zum Beispiel Geographen. Wenn wir das volle Spektrum abbilden, können wir die Benefits erhöhen und die Risiken minimieren. In diesen Fokus wurde sehr lange sehr viel Energie gesteckt, und jetzt gibt es die Nachfrage dafür.

Ich empfehle immer, mit einem Versuchsmodell zu starten und sich nach dem Trial and Error-Prinzip vorzutasten. Es kann sein, dass man es nicht gleich beim ersten Mal richtig hinbekommt, aber das Wichtige ist, ins Tun zu kommen, und sich nicht von der Angst zu scheitern lähmen zu lassen. Abgesehen davon ist das Wichtigste, an Ort und Stelle zu sein und den lokalen Kontext zu verstehen.

Natürlich gibt es auch einen ästhetischen Wert in naturbasiertem Design, aber unser ästhetischer Ansatz basiert mehr auf einem naturwissenschaftlichen Verständnis von Ästhetik. Es geht mehr um die Verschmelzung all unserer Sinne. Zum Beispiel, wenn man mitten im Wald steht, alle Sinne sind wach, und man wird von diesem Gefühl ergriffen, Teil von etwas Größerem zu sein. Diese Art von Wahrnehmung, Gefühl oder Erlebnis ist es, die wir mit unserer Arbeit erreichen wollen.

Unsere Hauptmärkte außerhalb von Skandinavien sind England, Kanada und Abu Dhabi, aber wir haben auch andauernde Projekte unter anderem in Deutschland, Frankreich und China. Dass wir hier einen Blick von außen haben, ist durchaus von Vorteil. In vielen Fällen ist es so, als würden wir das wieder zurückholen, was einst integraler Bestandteil der Kultur war, aber dann in Vergessenheit geraten ist. Unser Ansatz beruht darauf, die Wunder eines Ortes freizulegen und mit neuem Leben zu versehen. Das heißt, wir arbeiten mit dem, was bereits da ist. Die Chancen, dass ein naturbasiertes Konzept erfolgreich ist, sind dadurch höher.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Wir arbeiten derzeit an einigen sehr großen Entwicklungsprojekten in London, wo es neuerdings die Auflage des ‚Biodiversity Net Gain‘ gibt. Sie besagt, dass Bauträger nur dann eine Baugenehmigung erhalten, wenn sie die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Biodiversität am Standort um zehn Prozent steigt. Das stößt definitiv einen Wandel an, wie wir unsere Städte künftig transformieren, nachverdichten und erweitern. Sehr viele Investitionsvorhaben basieren auf Key Performance Indicators (Deutsch: Schlüsselkennzahlen), und das ist, als würde ein Excel-Sheet auf dem Planeten Erde landen. Dabei lässt sich so viel gewinnen, wenn man sich einfach nur anschaut, wie der Ort beschaffen ist, und daraus das Nutzenversprechen ableitet. Alles, was man auf dieser Basis baut und pflanzt, ist solider und robuster gegenüber den immer unvorhersehbareren Wetterereignissen.

Die Verbindung zwischen Landschaftsarchitektur und Biodiversität ist den meisten Menschen klar. Aber wie hängt soziale Gerechtigkeit damit zusammen?

Wir haben eine Biologin bei uns, die im Rahmen ihrer Doktorarbeit eine Studie basierend auf Satellitendaten von 900.000 Menschen in ganz Europa gemacht hat. Das Ergebnis war: Kinder und Jugendliche, die jeden Tag mit der Natur in Kontakt waren, hatten ein geringeres Risiko in ihrem späteren Leben psychisch zu erkranken. Hier kommt also die soziale Ebene ins Spiel. Wenn man daraus eine sozio-ökonomische Gleichung macht, dann kommt man zu folgendem Schluss: Grünflächen, Parks und sogar urbane Wälder zu errichten kostet weniger als die Folgebehandlung von Kindern, die ohne Zugang zur Natur aufwachsen.