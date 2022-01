Die vertikale Straße

Der einstige Klotz passte nicht in die kleinteilige Struktur der Umgebung und stand wie eine uneinnehmbare Festung inmitten des geschäftigen Treibens. „Die Shopping Mall mit neun Geschossen befindet sich in einer Straße mit kleinen Geschäften und Läden. Eine Struktur von dieser Größe kann in diesem Kontext, bei konträren Einkaufsgewohnheiten, nicht überleben“, konstatiert das Architekturbüro FMZD.

Ein interaktives Konzept

Die Lösung lag für die Architekten in einem Konzept, das die Menschen in direkte Interaktion mit den Schaufenstern treten lässt. Dazu verlegte er kurzerhand eine vertikale Straße um das Gebäude. Kleine Wege, Treppen und Plätze winden sich nach oben und bilden einen eigenen Raum, über den sich das Einkaufscenter nach und nach erschließt. Den Weg zur Spitze des verschlungenen Bauwerks, wo sich eine Parkanlage mit Aussichtsplattform befindet, säumen kleine Cafés, Shops und bepflanzte Terrassen.

Das gesamte Gefüge erinnert an die gewachsene Struktur verwinkelter Dörfer, die an Felsen gebaut sind. Anstelle des ehemals direkten und pragmatischen Eingangs setzt Mehdizadeh eine labyrinthartige Annäherung. Die Wege und Ebenen erschließen sich langsam und intuitiv.