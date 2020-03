Die vertikale Kleingartensiedlung

„Seit Beginn der industriellen Revolution haben wir den Bezug zu unseren Nahrungsmitteln verloren. Nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Umwelt hat unter dieser Entwicklung gelitten“, so die Feststellung von Chris und Fei Precht, den Gründern des gleichnamigen Architekturbüros Precht. Sie sehen sich als Vorhut einer neuen Riege von Architekten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden will. Mit The Farmhouse liefern sie den Entwurf für ein Stadtenwicklungsmodell, bei dem sich die Menschen wieder selbst versorgen können.

Urban Farming für Fortgeschrittene. Eine Kleingartensiedlung in der Vertikalen. Mit ihrem Konzept knüpfen die Architekten an die Ansätze der historischen Gartenstadt an und übersetzen sie in die technologischen und baulichen Möglichkeiten unserer Zeit.

Am Anfang war das Zelt

Obgleich das Gartenstadtmodell und auch die Wiener Siedlerbewegung aus den 1920er-Jahren ähnliche Ziele verfolgten, standen sie für einen relativ großen Flächenverbrauch. The Farmhouse hingegen basiert auf einer modularen Bauweise, die sich auch für urbane Ballungsräume eignet. Die einzelnen Module lassen sich übereinander stapeln bis Hochhausmodelle entstehen, die an ausgetüftelte Kapla-Bauwerke erinnern.