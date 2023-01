Die Schule im Bausatz

Stora Enso, das zu den größten Forstunternehmen der Welt zählt, ist gerade dabei, sich ein neues, klimaneutrales Headquarter zu bauen. Der Komplex Katajanokan Laituri in Helsinki soll ein Meisterwerk des finnischen Holzbaus werden.

Mangel an Schulen

Der Bausatz für Schulen trägt den Namen Sylva™ und wird in einem aktuellen Spot als Produkt beworben, das so niederschwellig und einfach in der Handhabung ist, dass man es sogar am Eisstand verkaufen könnte. „Damit haben wir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der konstruktive Holzbau mehr Aufmerksamkeit bekommt und das Interesse an nachhaltigen Gebäudelösungen gestiegen ist“, sagt Bernd Troppmann, der bei Stora Enso Vertriebschef für Holzbaulösungen ist.